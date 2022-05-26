Курс доллара на Мосбирже превысил 65 рублей впервые с 13 мая

Рубль теряет в стоимости к евро свыше 12,5%, к доллару — почти 9% к уровню прошлых торгов: европейская валюта подскочила выше 69 рублей впервые с 12 мая, американская — выше 65 рублей с 13 мая. Это следует из динамики торгов 26 мая на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на 17:11 мск растет на 5,8 рубля, до 65,13 рубля, евро — на 8,7 рубля, до 69,33 рубля.

Ранее в этот день доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что доллар США будет стоить в районе 60 рублей и ниже, пока Банк России (ЦБ) не отменит обязательную продажу валютной выручки на бирже.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и правительство страны постоянно уделяют внимание теме укрепления российской валюты.

Тогда курс доллара впервые с февраля 2018 года опустился ниже 56 рублей, а евро — ниже 58 рублей первый раз с июня 2015 года.

До этого, 23 мая, доцент института экономики и финансов Государственного университета управления Артем Савостицкий заявил «Известиям», что резкое укрепление курса рубля может привести к «голландской болезни» (эффекту Гронингена), при котором усиление притока иностранной валюты приводит к отставанию высокотехнологичных отраслей и инфляции в долгосрочной перспективе.

В то же время в Министерстве экономического развития РФ сообщили, что укрепление курса рубля дошло до пика. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сказал о том, что котировки доллара и евро приближаются к минимумам.

21 мая в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten отмечалось, что вопреки прогнозам, курс рубля показал положительную динамику роста и достиг рекордных значений за последние семь лет. По словам автора статьи, сохранять стабильность позволяют высокие доходы от продаж энергоносителей и укрепление торговых связей с Индией и Китаем.

19 мая помощник президента России Максим Орешкин заявил, что текущий курс рубля является абсолютно рыночным. По его словам, российская нацвалюта укрепляется благодаря сильному платежному балансу за счет высоких цен на экспортируемую нефть. Кроме того, Центробанк и Минфин перестали покупать иностранную валюту на рынке, закрыли возможности вывода капиталов в недружественные РФ страны и платежи инвесторам из таких государств, добавил помощник президента.