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Путин заявил, что россияне смогут завозить в страну товары класса люкс, но чуть подороже

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Россияне могут завозить в страну товары класса люкс, но это будет чуть подороже, заявил президент РФ Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме 26 мая.

«Те, кто захотят завезти какие-то товары класса люкс, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Mercedes, и будут ездить, уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны», — сказал он.

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Говоря о компаниях, заявивших об уходе из РФ, он отметил, что отечественные производители займут их ниши.

«Многие наши партнеры из той же Европы заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, — может быть, и слава богу», — отметил российский лидер, подчеркнув, что российское производство и бизнес уже «подросли» на этом фоне.

Кроме того, он подчеркнул, что для развития России важны инженерные и научные центры, над которыми необходимо работать.

29 марта японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда заявил, что Япония с 5 апреля запрещает экспорт в Россию автомобилей премиум-класса, драгоценных камней и ювелирных изделий.

Евросоюз в новом пакете антироссийских санкций 15 марта запретил в Россию экспорт предметов роскоши. Запрещен экспорт в Россию автомобилей дороже €50 тыс, под санкциями также оказались музыкальные инструменты дороже €1500, дорогие алкоголь, духи, сумки класса люкс.

Санкции в отношении России страны Запада вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР.

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