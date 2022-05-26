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Глава ДНР Пушилин заявил о задержании на «Азовстали» спрятавшихся при сдаче в плен военных

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На территории завода «Азовсталь» в Мариуполе обнаружены спрятавшиеся украинские военные. Об этом 26 мая сообщил «РИА Новости» глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания», — сказал он.

Пушилин отметил, что в настоящее время нельзя точно сказать, что на комбинате не осталось военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По его словам, заблудившиеся украинцы не представляют активной угрозы. О том, что на предприятии никого не осталось, можно будет сказать только после того, как подразделения ДНР всё проверят, разминируют, разгребут завалы, уточнил глава республики.

Как рассказал Пушилин, на территории осталось много оставленных украинскими войсками ловушек, разминированием которых сейчас занимаются саперы.

В то же время официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что на полную зачистку освобожденного от украинских националистов завода в Мариуполе уйдет две-три недели.

До этого, 20 мая, Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По данным ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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