Ниже плана

Банк России, анонсировав 25 мая внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке, несколько переполошил финансовое сообщество. Некоторые экономисты пришли к выводу, что экстренное заседание — сигнал к значительному сокращению ставок. В новостных лентах можно было прочитать об ожиданиях снижения ключевой на 5, 6 и даже 8 процентных пунктов. Доходности ОФЗ резко уменьшились, а доходность 10-летних рублевых облигаций опустилась до минимума с 17 февраля на уровне 9,61%. Рубль во второй половине среды прекратил попытки закрепиться ниже 56 за доллар, перешел к ослаблению и завершил торги ближе к 60 за единицу валюты США.

Утром 26 мая Банк России снизил ключевую на 3 п.п., до 11% годовых. В комментарии по итогам решения по ставке ЦБ отметил, что приток средств на срочные рублевые депозиты продолжается, а кредитная активность остается низкой. И это ограничивает проинфляционные риски и обуславливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий.

Индекс потребительских цен по итогам апреля продемонстрировал рост на 17,83% к аналогичному месяцу годом ранее. Однако Банк России отметил в коммюнике, что годовая инфляция, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5% — снижение быстрее апрельского прогноза ЦБ. Действительно, недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Инфляция на неделе с 14 по 20 мая снизилась к предыдущей неделе на 0,2%. Это первый дефляционный показатель в базисе «неделя к неделе» с августа 2021 года. Скользящий рост за последние четыре недели замедлился до 0,36% за период. Эти темпы примерно соответствуют траектории целевого уровня инфляции в 4%. Нормализация может оказаться временной — поскольку замедление в значительной степени вызвано коррекцией цен на непродовольственные товары после мартовского подорожания электроники, а также легковых автомобилей и туристических услуг.

Поскольку заседание в четверг было внеплановым, то пресс-конференция главы ЦБ по итогам заседания не была предусмотрена. Однако на встрече кредитных организаций с руководством регулятора Эльвира Набиуллина отметила продолжение заметного снижения инфляционных ожиданий экономических агентов (бизнеса и домохозяйств).

ЦБ внимательно следит за динамикой инфляционных ожиданий. Конечно, у бизнеса они не всегда реализуются в ценовых решениях, но всё же могут транслироваться в перенос их на отпускные цены. Также прогнозы бизнеса в контексте перспектив ценового давления могут влиять на производственные и инвестиционные планы производителей. А инфляционные ожидания населения могут влиять на потребительские расходы.

Как раз накануне был опубликован отчет ЦБ, в котором говорится, что в мае инфляционные ожидания граждан на год вперед продолжили снижение, вернувшись к значениям мая предыдущего года. Медианная оценка прогнозируемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 11,5%. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились, вернувшись к уровням начала года.

Кстати, отмечу один, на мой взгляд, интересный момент. В коммюнике по итогам внепланового заседания ЦБ повторил прогноз на 2023 год (снижение годовой инфляции до 5–7%), а также на 2024 год (возвращение к цели 4%), но вот прогноз на текущий год отсутствовал. Хотя он есть в опубликованном днем ранее отчете по инфляционным ожиданиям: годовая инфляция составит 18–23% в 2022 году. Позже Эльвира Набиуллина объяснила, что ЦБ намеревается пересмотреть в сторону понижения свой прогноз на текущий год, поэтому оценки в диапазоне 18–23% сейчас не выглядят актуальными.

Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Не исключено, что это произойдет не на плановом заседании 10 июня, а внеплановым решением ближе к концу месяца, когда появятся новые данные по инфляционным ожиданиям и инфляции, а также будет понятна реакция рынков и банковской системы на произошедшее существенное снижение. Допускаю, что к концу года ключевая ставка будет снижена до 8% годовых.

Валютный рынок с момента анонса заседания отреагировал на снижение ключевой ставки ослаблением рубля выше 64 за доллар. Американская валюта в четверг подорожала к рублю более чем на 8%. Однако это движение может быть временным, и под воздействием сильного торгового баланса укрепление рубля способно восстановиться.

Автор — эксперт «Открытие Research», начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

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