Мужчину с дроном сняли со шпиля сталинской высотки в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который запустил дрон с камерой со шпиля высотного здания на Кудринской площади в Москве. По информации «Известий», инцидент произошел накануне днем, 25 мая.

Мужчину, который забирался по шпилю к звезде, заметили очевидцы, после чего решили вызвать полицию. Полицейские установили, что участник инцидента приехал из Белоруссии. К его компании примкнули двое москвичей. Сверху они решили запустить квадрокоптер с мощной камерой, который в момент задержания нарушителей порядка висел в воздухе над зданием.

С помощью специальной техники сотрудники спецслужб посадили дрон на землю, а сделанные прибором записи отправили на изучение специалистам.

Все участники происшествия были задержаны. Разрешения на запуски дронов у компании не оказалось. Правоохранители напомнили, что в центре Москвы запуск съемочных дронов без документов запрещен.

В марте 2020 года сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем в столице. Задержанный оказался 40-летним гражданином Чили, который прибыл в РФ как турист.