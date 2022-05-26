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Жители Запорожья начали записываться на получение гражданства РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Почти 30 человек пришли в ГУ МВД по Запорожской области, чтобы записать себя и своих родственников в очередь на получение российского гражданства. Об этом «Известиям» 26 мая рассказал заместитель руководителя ведомства Алексей Селиванов.

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«В Главное управление МВД по Запорожской области уже за сегодняшний день пришли 28 человек. Вместе с членами своих семей они записались в очередь на получение паспортов. Это при том, что у нас еще не открылись отделения миграционной службы и паспортные столы», — сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Также в среду сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности».

18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Тогда же он рассказал, что жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Он добавил, что Запорожью будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется «в тени».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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