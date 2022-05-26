Жители Запорожья начали записываться на получение гражданства РФ

Почти 30 человек пришли в ГУ МВД по Запорожской области, чтобы записать себя и своих родственников в очередь на получение российского гражданства. Об этом «Известиям» 26 мая рассказал заместитель руководителя ведомства Алексей Селиванов.

«В Главное управление МВД по Запорожской области уже за сегодняшний день пришли 28 человек. Вместе с членами своих семей они записались в очередь на получение паспортов. Это при том, что у нас еще не открылись отделения миграционной службы и паспортные столы», — сказал он.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

Также в среду сообщалось, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам представителя администрации региона Владимира Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности».

18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на всех освобожденных территориях Украины планируется запустить максимальный оборот рубля. Тогда же он рассказал, что жителям Запорожской области в этом месяце выплатят пенсии и зарплаты в рублях. Он добавил, что Запорожью будет оказана поддержка в развитии сельхозпроизводства, промышленности, регион не останется «в тени».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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