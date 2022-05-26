В Великобритании заявили о срыве планов Запада навредить РФ санкциями

Антироссийские санкции со стороны западных государств не смогли навредить РФ, отмечает в четверг, 26 мая, британский еженедельник The Spectator.

«Профицит счета текущих операций России подскочил до рекордно высоких показателей и составил $96 млрд — это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года», — сообщается в статье.

Издание обращает внимание на то, что итоговый баланс по операциям с товарами и услугами показывает еще более внушительную трещину— $106 млрд, что в три раза превышает прошлогодние показатели. Профицит таким образом к концу 2022 года может достичь $250 млрд, а это практически покроет сумму активов Центрального банка РФ, которую заморозили с начала специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса.

Кроме того, в материале сказано, что объемы экспорта топлива с российской территории не повысились, но ситуация на Украине и санкции Запада спровоцировали резкий подъем стоимости энергоносителей, обеспечив приток средств. The Spectator призвал не надеяться на полный отказ европейских государств от газа РФ. К примеру, канцлер ФРГ Олаф Шольц придерживается двоякой позиции, поскольку Германия не способна заменить газ из России, помимо этого, ФРГ хочет уменьшить использование угля и отказаться от атомной энергии.

Отмечается, что сейчас на телевидении ФРГ почти все эксперты в голос утверждают, что Украина должна капитулировать для возобновления развития европейской экономики.

Западные страны должны отталкиваться от того, что основная цель немецкой политики — отыскать способ восстановления торговых сообщений с Россией. По этой причине президент РФ Владимир Путин не проигрывает экономическую войну, констатировал автор публикации.

Ранее в этот день Путин заявил, что страны, объявившие о санкциях в отношении России, наносят ущерб сами себе. Также он отметил, что в экономически развитых странах «за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются».

23 мая глава государства подчеркнул, что российская экономика выдерживает удар достойно. Он обратил внимание на то, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели». 12 мая Путин также указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

До этого, 4 мая, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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