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Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых

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Совет директоров Банка России решил снизить ключевую ставку с 27 мая на 300 базовых пунктов, до 11,00% годовых. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба регулятора.

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«Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствует динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — говорится в сообщении.

Решение принято на фоне инфляции, которая замедляется быстрее прогноза Банка России: годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, при этом, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%.

Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в будущем. Следующее заседание совета запланировано на 10 июня 2022 года.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, снижение ключевой ставки до 11% сделает доступнее займы для бизнеса и непосредственно для россиян.

Кроме того, руководитель аналитического центра Forma Ольга Павлик заявила «Известиям», что в первую очередь положительный эффект от снижения ключевой ставки почувствуют застройщики — у них снизятся затраты на проектное финансирование.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

До этого, в конце февраля, на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России поднял базовую ставку до 20% годовых, позже, 11 апреля, снизил до 17% годовых.

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