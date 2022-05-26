Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о возможности россиян завозить в страну товары класса люкс
Мир
В бундестаге призвали выслать посла Украины из-за критики поставок оружия
Мир
В Харьковской области Росгвардия задержала пособников СБУ
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии у РФ проблем с финансами по выплате госдолга
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях
Мир
Генсек НАТО обвинил КНР в попытке контролировать инфраструктуру Запада
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Мир
В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
Мир
Политолог оценил слова главы МИД Великобритании об «умиротворении России»
Мир
Власти Херсонской области назвали долю желающих получить гражданство РФ
Сюжет:

Мэр Энергодара назвал срок возвращения к работе после покушения

Переживший покушение мэр Энергодара Шевчик намерен вернуться к работе через три-четыре недели
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр города Энергодара Запорожской области Украины Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, заявил 26 мая, что рассчитывает через три-четыре недели вернуться к работе.

Свет на восток: что означает для Украины переход Запорожской АЭС под защиту РФ
Киевский режим ожидает энергетический крах

«Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три — месяц при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей», — сказал он по телефонной связи в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Энергодара отметил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

«У меня ожоги головы, лица, других частей тела. Врачи делают всё, что требуется. У меня также сломана ключица, операции на ней еще не было, потому что у меня ожог на плече. Пройдет ожог — будет еще операция на ключице. А так всё хорошо», — рассказал он.

Также Шевчик сообщил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Он выразил надежду, что станция в скором времени начнет давать больше энергии.

По информации Следственного комитета (СК) РФ, 22 мая Шевчик, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По данным местных правоохранительных органов, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. СК РФ начал расследование покушения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022