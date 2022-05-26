Мэр Энергодара назвал срок возвращения к работе после покушения

Мэр города Энергодара Запорожской области Украины Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, заявил 26 мая, что рассчитывает через три-четыре недели вернуться к работе.

«Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три — месяц при нормальном стечении обстоятельств приступлю снова к выполнению своих обязанностей», — сказал он по телефонной связи в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Энергодара отметил, что сейчас чувствует себя гораздо лучше.

«У меня ожоги головы, лица, других частей тела. Врачи делают всё, что требуется. У меня также сломана ключица, операции на ней еще не было, потому что у меня ожог на плече. Пройдет ожог — будет еще операция на ключице. А так всё хорошо», — рассказал он.

Также Шевчик сообщил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Он выразил надежду, что станция в скором времени начнет давать больше энергии.

По информации Следственного комитета (СК) РФ, 22 мая Шевчик, а также два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По данным местных правоохранительных органов, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону. СК РФ начал расследование покушения.