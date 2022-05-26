Школу с необычной библиотекой и коворкинг-зонами построят в Старом Осколе
В Старом Осколе (Белгородская область) планируется возвести новую школу на 1,1 тыс. мест. Проект интерьерных решений учреждения рассмотрели на архитектурно-градостроительном совете региона 24 мая.
Под строительство выбран участок в микрорайоне Центральный. Согласно проекту, в учреждении создадут кулинариум, коворкинг-зоны, необычную библиотеку, а в коридорах начальной школы архитекторы предлагают установить беговые дорожки.
На входе предусмотрено пространство со столиками, за которыми родители смогут выпить кофе и с комфортом подождать ребенка. Также там планируется проводить встречи учителей и родителей.
Библиотека школы будет включать читальный зал, стеллажи с книгами, а также зону, в которой можно будет проводить уроки для малышей, пишет Бел.Ru.
«Есть тихая зона, где дети могут спокойно готовиться к экзаменам. Это важно, чтобы библиотека была не местом для книг, а местом для людей», — объяснила архитектор образовательных пространств Надежда Федотова.
В кабинетах старшей школы в качестве меловой доски будут использовать две стены. Также для подростков предлагают закупить специальные табуреты, на которых можно качаться.
Стоимость реализации проекта не называется.