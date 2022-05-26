Один человек погиб при взрыве в доме в подмосковном Раменском

По информации «Известий», один человек погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в подмосковном Раменском. Также сообщается о восьми пострадавших, среди них двое детей.

По данным источника, произошел взрыв газового баллона. Собеседник издания отметил, что утром местные жители видели строительный мусор. По другой версии, в одной из квартир произошел пожар в результате взрыва телевизора.

Уточняется, что дом не был газифицирован. Причина инцидента устанавливается.

О взрыве стало известно ранее в этот день. Инцидент произошел в доме на улице Гурьева, на месте работают пожарные.