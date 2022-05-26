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Макрон призвал Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции по НАТО

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана уважать выбор Финляндии и Швеции войти в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 26 мая сообщает Елисейский дворец.

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Так, в четверг состоялся телефонный разговор между главами двух стран. В ходе беседы Макрон «подчеркнул важность уважения суверенного выбора этих двух стран, вытекающего из демократического процесса».

Турция не обрадовалась новости о том, что эти две скандинавские страны решили вступить в НАТО. Сначала турецкая сторона была твердо против их членства в альянсе. Позиция была обусловлена противоречиями Анкары со Стокгольмом и Хельсинки по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности. Однако после состоявшихся переговоров касательно этого вопроса, президент Турции заявил о готовности Анкары содействовать их вступлению в НАТО только при условии конкретных изменений по вышеуказанным и иным вопросам, беспокоящим Анкару.

Так, 25 мая главный советник президента Турции Ибрагим Калым заявил, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не продолжится, пока страны не выполнят требования республики.

24 мая депутат турецкого парламента Девлет Бахчели рассказал, что НАТО должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Политик заявил, что альянс не уважает Турцию, и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

Также он обвинил Стокгольм в финансировании терроризма через Рабочую партию Курдистана и оказании ей военной помощи. Помимо этого, по мнению Бахчели, Швеция и Финляндия поддерживают движение FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое находится в оппозиции к действующей власти в Турции.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер, как так это делается лишь во внешнеполитических интересах США.

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