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Невролог рассказала об опасности щекотки для детей

Невролог Степаненко рассказала об опасности щекотки для детей
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Фото: Global Look Press/Andy Dean
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Врач-невролог Наталья Степаненко 26 мая рассказала, почему щекотка является опасной для детей. По словам специалиста, ребенок не получает позитивных эмоций от процесса, смех является лишь рефлекторной реакцией.

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Во время щекотки сужаются кровеносные сосуды, отвечающие за доставку кислорода в мозг. Также учащается сердцебиение, расширяются зрачки, происходит возбуждение нервной системы, уточнила Степаненко.

«Педиатры не советуют щекотать детей до года. Дети, особенно младенцы, чутко реагируют на физический контакт. Щекотание будет небольшим, но всё же стрессом для нервной системы», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

23 мая сообщалось, что канадские ученые пришли к выводу, что собаки лучше влияют на организм детей, чем кошки. Выводы сделаны на основании исследования, в рамках которого была получена информация от семей с детьми, страдающими от болезни Крона (воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта).

Полученная информация дала понять, что у людей, которые регулярно контактируют с собаками, здоровая проницаемость кишечника, а также баланс между микробами в ЖКТ и иммунным ответом организма. Стоит отметить, что, как показало исследование, наличие кошки в доме никакой пользы кишечнику ребенка не принесло. По какой причине — ответа пока нет.

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