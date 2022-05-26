Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин рассказал о возможности россиян завозить в страну товары класса люкс
Мир
В бундестаге призвали выслать посла Украины из-за критики поставок оружия
Мир
В Харьковской области Росгвардия задержала пособников СБУ
Экономика
Набиуллина заявила об отсутствии у РФ проблем с финансами по выплате госдолга
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях
Мир
Генсек НАТО обвинил КНР в попытке контролировать инфраструктуру Запада
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Мир
В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
Мир
Политолог оценил слова главы МИД Великобритании об «умиротворении России»
Мир
Власти Херсонской области назвали долю желающих получить гражданство РФ

Продлены сроки приема заявок на участие в ArtMasters-2022

0
Фото: artmasters.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сроки приема заявок на участие в национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters продлены до 12 июня (включительно) в связи с большим количеством запросов от участников. Изначально в соответствии с положением о конкурсе сбор заявок должен был завершиться 29 мая.

Как отметил руководитель национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин, в адрес чемпионата ежедневно поступают обращения от потенциальных участников.

«Мы анализируем все обращения и видим, что в последние дни очень много вопросов связано с увеличением срока приема заявок. В данный период времени большинство участников сдают экзамены или готовятся к ним, поэтому сложно в короткие сроки заполнить форму заявки и оформить портфолио в соответствии с требованиями. На сегодняшний день на сайте чемпионата зарегистрировано и открыто свыше 8000 личных кабинетов», — сообщил Борислав Володин.

Призовой фонд конкурса составляет 23 750 000 рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

Заявки принимаются по двум категориям: основная возрастная категория (18–35 лет) и юниоры (14–17 лет).

Сроки сбора заявок: с 26 апреля по 12 июня 2022 года.

Подать заявку можно на сайте чемпионата https://artmasters.ru.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022