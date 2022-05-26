Продлены сроки приема заявок на участие в ArtMasters-2022

Сроки приема заявок на участие в национальном чемпионате творческих компетенций ArtMasters продлены до 12 июня (включительно) в связи с большим количеством запросов от участников. Изначально в соответствии с положением о конкурсе сбор заявок должен был завершиться 29 мая.

Как отметил руководитель национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин, в адрес чемпионата ежедневно поступают обращения от потенциальных участников.

«Мы анализируем все обращения и видим, что в последние дни очень много вопросов связано с увеличением срока приема заявок. В данный период времени большинство участников сдают экзамены или готовятся к ним, поэтому сложно в короткие сроки заполнить форму заявки и оформить портфолио в соответствии с требованиями. На сегодняшний день на сайте чемпионата зарегистрировано и открыто свыше 8000 личных кабинетов», — сообщил Борислав Володин.

Призовой фонд конкурса составляет 23 750 000 рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

Заявки принимаются по двум категориям: основная возрастная категория (18–35 лет) и юниоры (14–17 лет).

Сроки сбора заявок: с 26 апреля по 12 июня 2022 года.

Подать заявку можно на сайте чемпионата https://artmasters.ru.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.