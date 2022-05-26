Более 2 млн туристов перевезут в Крым на поездах в этом турсезоне

В этом турсезоне из России в Крым на поездах планируется перевезти порядка 2,3 млн туристов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ. Курсирование поездов по 17 направлениям обеспечит перевозчик «Грант Сервис Экспресс». Железнодорожное сообщения обеспечат более чем с 30 субъектами РФ.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на министерство уточняет, что летом будет ходить пять поездов из Москвы: два до Симферополя и по одному до Севастополя, Евпатории и Феодосии. Три поезда пустят из Санкт-Петербурга — до Симферополя, Феодосии и Евпатории. 10 поездов будут ходить из регионов.

В середине июня увеличат частоту курсирования уже назначенных поездов Москва–Феодосия, Санкт-Петербург–Феодосия, Смоленск–Симферополь, Белгород–Симферополь, Астрахань–Симферополь и Кисловодск–Симферополь.

Сообщается, что этим летом поезда «Таврия» будут ходить быстрее, чем год назад: увеличилась скорость и сократились технические остановки. В частности, дорога из Москвы в Севастополь стала короче на два часа, а для поездов Санкт-Петербург–Севастополь и Москва–Симферополь время в пути сократилось на пять часов.

Ранее сообщалось, что «Российские железные дороги» (РЖД) в летний период запустят дополнительные поезда для пассажирских перевозок на юг страны. Так, в Краснодар, Кисловодск, Адлер, Анапу и Новороссийск летом прибудет до 90 пассажирских составов. Всего же до южных курортов РФ будут курсировать 144 поезда.

24 мая президент России Владимир Путин на профильном совещании поручил обеспечить нужный объем пассажирских ж/д перевозок к черноморским курортам.