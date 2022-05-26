Ремонт моста через реку Ицка в Орловской области стартует в конце лета

В Кромском районе Орловской области в августе 2022 года начнется капитальный ремонт моста через реку Ицка. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва–Харьков».

Переправа расположена на 399-м км федеральной трассы М-2 «Крым». Согласно проекту, на ней заменят пролетное строение, капитально отремонтируют опоры, укрепят конусы, обустроят лестничные сходы, пишет InfoOrel.ru.

На мостовом полотне уложат новое покрытие из асфальтобетона, заменят деформационные швы, установят ограждение, а также организуют водоотвод с проезжей части, переустроят линии освещения, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Отмечается, что мост находится в водоохранной зоне. В связи с этим будет организована система очистных сооружений.

Завершить работы планируется в августе 2023 года. После ремонта ширина проезжей части увеличится с 8 м до 10 м.