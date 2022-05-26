Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки в Тюменской области. В регионе ожидается усиление ветра и грозы.

Штормовое предупреждение объявлено на 27 мая. По данным МЧС, скорость западного и северо-западного ветра может достигать 18 м/с. Об этом сообщает портал «Наш город».

На территории Тюмени в утренние часы ожидаются ливни. Неблагоприятные погодные условия продлятся примерно до 14 часов. В Тобольске осадки продлятся весь день, температура воздуха понизится до +11 градусов.

Ранее заморозки и штормовой ветер спрогнозировали на ближайшие сутки в Оренбургской области. Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов. Ветер усилится до 17 м/с.