Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин указал на ущерб для вводящих санкции против России стран
Политика
В Госдуме объяснили нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
Мир
Шольц отверг принятие на Западе «навязанного мира» на Украине
Экономика
Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях
Мир
Глава ЛНР сообщил о готовности предоставить льготы инвесторам из России
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Мир
В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
Мир
Политолог оценил слова главы МИД Великобритании об «умиротворении России»
Мир
Власти Херсонской области назвали долю желающих получить гражданство РФ

Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшие сутки в Тюменской области. В регионе ожидается усиление ветра и грозы.

Штормовое предупреждение объявлено на 27 мая. По данным МЧС, скорость западного и северо-западного ветра может достигать 18 м/с. Об этом сообщает портал «Наш город».

На территории Тюмени в утренние часы ожидаются ливни. Неблагоприятные погодные условия продлятся примерно до 14 часов. В Тобольске осадки продлятся весь день, температура воздуха понизится до +11 градусов.

Ранее заморозки и штормовой ветер спрогнозировали на ближайшие сутки в Оренбургской области. Температура воздуха ночью опустится до -3 градусов. Ветер усилится до 17 м/с.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022