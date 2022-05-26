Суд отказал в иске семье погибшего под декорацией актера

Тверской суд Москвы отказал в иске семье актера Большого театра Евгения Кулеша, который погиб на сцене во время смены декорации в опере «Садко». Об этом 26 мая «Известиям» сообщил адвокат Андрей Алешкин.

Ранее мать погибшего Светлана Кулеш просила признать акт о несчастном случае, произошедшем на производстве, незаконным и необоснованным, и хотела добиться повторного расследования трагедии.

«Семья не согласилась с выводами комиссии о том, что Евгений Кулеш частично был виновен в своей смерти», — рассказал адвокат.

По его словам, суд отказал в иске по следующим обстоятельствам: нет оснований для пересмотра дела, и к тому же потерпевшей стороне уже выплатили компенсацию.

Артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб 9 октября 2021-го на сцене во время смены декорации в опере «Садко». В правоохранительных органах сообщили, что погибший из-за шума не услышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая стремительно опускалась на сцену. Вес декорации составляет примерно 2 т, она опускалась с большой скоростью — около 1,5–2 м/с.

В ноябре «Известия» писали, что Большой театр согласился выплатить зарплату за сентябрь матери Кулеша. Также руководство учреждения возместило расходы на похороны артиста.

В декабре Светлана Кулеш написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в расследовании гибели ее сына. Женщина считает, что ее сын погиб в результате халатности руководства театра, которое не обеспечило безопасность артистам во время их выступления.