Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин указал на ущерб для вводящих санкции против России стран
Политика
В Госдуме объяснили нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
Мир
Шольц отверг принятие на Западе «навязанного мира» на Украине
Экономика
Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях
Мир
Глава ЛНР сообщил о готовности предоставить льготы инвесторам из России
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Мир
В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
Мир
Политолог оценил слова главы МИД Великобритании об «умиротворении России»
Мир
Власти Херсонской области назвали долю желающих получить гражданство РФ

Суд отказал в иске семье погибшего под декорацией актера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тверской суд Москвы отказал в иске семье актера Большого театра Евгения Кулеша, который погиб на сцене во время смены декорации в опере «Садко». Об этом 26 мая «Известиям» сообщил адвокат Андрей Алешкин.

«Когда учился, не понимал, что за профессия такая — артист балета»
Премьер Большого театра Игорь Цвирко — о срочных вводах, белом трико, сериале про искусство и фирменном торте

Ранее мать погибшего Светлана Кулеш просила признать акт о несчастном случае, произошедшем на производстве, незаконным и необоснованным, и хотела добиться повторного расследования трагедии.

«Семья не согласилась с выводами комиссии о том, что Евгений Кулеш частично был виновен в своей смерти», — рассказал адвокат.

По его словам, суд отказал в иске по следующим обстоятельствам: нет оснований для пересмотра дела, и к тому же потерпевшей стороне уже выплатили компенсацию.

Артист мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб 9 октября 2021-го на сцене во время смены декорации в опере «Садко». В правоохранительных органах сообщили, что погибший из-за шума не услышал, что ему пора было отбегать от декорации, которая стремительно опускалась на сцену. Вес декорации составляет примерно 2 т, она опускалась с большой скоростью — около 1,5–2 м/с.

В ноябре «Известия» писали, что Большой театр согласился выплатить зарплату за сентябрь матери Кулеша. Также руководство учреждения возместило расходы на похороны артиста.

В декабре Светлана Кулеш написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в расследовании гибели ее сына. Женщина считает, что ее сын погиб в результате халатности руководства театра, которое не обеспечило безопасность артистам во время их выступления.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022