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Малую сцену реконструируют в Саратовском ТЮЗе за 370,1 млн рублей

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В Саратовской области подведены итоги аукциона на выполнение работ по реконструкции малой сцены Саратовского академического театра юного зрители имени Ю.П. Киселева. Ремонт будет завершен до конца декабря 2024 года.

Начальная стоимость контракта составляла почти 425,5 млн рублей. На торги заявились три компании, заявка одной из них признана несоответствующей. Управление капитального строительства региона выбрала победителя аукциона, который снизил цену контракта до 370,1 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Подрядчику предстоит заменить внешнее и внутреннее освещение, инженерные коммуникации, а также выполнить благоустройство территории. Название компании станет известно после публикации договора в системе госзакупок.

Малая сцена театра была открыта в октябре 2003 года. Зал рассчитан на 130 зрителей. Большую сцену достроили в 2011 году.

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