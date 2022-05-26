Десять лучших мест для сельского туризма выбрали в Подмосковье

Власти Московской области составили топ-10 мест для сельского туризма. Наиболее интересные маршруты определили в региональном министерстве культуры и туризма.

На первом месте — поселение родовых поместий «Миродолье» в Сергиево-Посадком округе. На втором — «Экоферма на Новой Риге» в округе Клин. Замыкает тройку «ЭкоДеревушка» в округе Коломна.

Далее идут «Экоферма «Ваньково» и «Экоранчо Алексеевка» в Можайском округе, Истринская сыроварня Олега Сироты, зооферма WalkService в Дзержинском, ферма «Былинкино» в Луховицах, биоферма улиток в Дмитровском округе и фермерское хозяйство «Свободный труд» в Дмитровском округе.

По словам регионального министра культуры и туризма Еленф Харламовой, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», сельский туризм становится все более популярным в Подмосковье. Если раньше многие проводили в сельской местности только выходные, то теперь часто выбирают такой туризм как вариант полноценного отдыха.

Ранее сообщалось, что в Московской области появится программа развития экотуризма. Его планируют развивать с учетом особо охраняемых природных территорий, которых в Московской области насчитывается 261. Речь идет о природных заказниках, памятниках природы, прибрежных рекреационных зонах и не только.