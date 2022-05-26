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Прокурор указал на намерение экс-лидера Молдавии Додона покинуть страну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Следственные органы Молдавии нашли неоспоримые доказательства намерения обвиняемого в коррупции бывшего президента страны Игоря Додона покинуть страну. Об этом в четверг, 26 мая, заявил журналистам прокурор Молдавии Петр Ярмалюк.

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«Судьи сегодня рассматривают запрос о предварительном аресте Игоря Додона, поскольку существуют риски оказания влияния на следствия, совершения нового преступления и риск общественных беспорядков. Это не просто декларации. Были представлены протоколы, результаты обысков, документы, которые подтверждают, что Додон намеревался сегодня выехать за рубеж», — рассказал Ярмалюк.

Он также указал на обнаружение у экс-лидера крупного объема наличных денежных средств, что доказывает его планы выехать из Молдавии.

Ранее в этот же день Додон заявил журналистам, что дело против него полностью сфабриковано и является политическим. Его адвокат Максим Лебединский обвинил молдавские власти в давлении на подзащитного и содержании его в плохих условиях.

Додона доставили в суд Кишинева, где изберут меру пресечения. Прокуроры требуют поместить его под арест на 30 суток.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

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