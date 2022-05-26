Онлайн-продажи гаджетов по «серому» импорту начнутся в ближайшие дни

Первые продажи товаров, которые ввезли в РФ по параллельному импорту, то есть без одобрения правообладателей, начнутся уже в ближайшие дни. Среди первых категорий будет техника и электроника, в том числе, смартфоны и планшеты от различных брендов, в том числе от американской компании Apple. Об этом рассказали «Известиям» в Wildberries в четверг, 26 мая.

Компания поддерживает инициативу запуска параллельного импорта: эта мера позволит оказать поддержку как потребителям, так и предпринимателям.



В Wildberries уточнили, что с момента запуска «серого» импорта ассортимент и количество продавцов активно растут.

Правительство актуализировало обсуждение ввоза товаров без согласия правообладателей в начале марта, 6 мая его легализовали до конца 2022 года. В марте-апреле на Wildberries зарегистрировались свыше 106 тыс. новых предпринимателей, что стало рекордным приростом. При этом в марте–апреле прошлого года было почти вдвое меньше подключений. Всего на торговой площадке более 700 тыс. бизнесменов.

Аналогичную тенденцию фиксируют в «Яндекс Маркете». Там рассказали «Известиям», что с начала этого года количество товаров на маркетплейсе выросло на треть и превысило 30 млн. Более 80% продаж делают продавцы, с которыми площадка работает «согласно текущему российскому законодательству, то есть с учетом разрешений в части параллельного импорта», отметили в компании.



Ранее эксперты предупреждали, что легализация параллельного импорта подтолкнет челноков к возвращению. Хотя министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уверял, что легализация параллельного импорта не даст толчок к развитию челночества, а также не увеличит количество секонд-хендов. В Минпромторге исключили возврат челноков из-за параллельного импорта, заявляли «Известиям» в ведомстве 14 апреля. Там утверждали, что параллельный импорт подразумевает под собой возможность ввоза товара из любой страны, где продукция введена в гражданский оборот правообладателем или с его согласия.

Премьер-министр Михаил Мишустин в конце марта отменил ответственность за ввоз в РФ товаров по параллельному импорту — до 5 млн рублей штрафа плюс уничтожение товара, проданного без одобрения владельца знака.

В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых разрешат в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Позже в пресс-службе министерства заявили, что перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.