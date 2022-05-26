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Прием заявок на грант для фермеров открыли в Приморье

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В Приморском крае начали принимать заявки на грант «Агростартап». Начинающие фермеры могут рассчитывать на получение до 5 млн рублей на развитие хозяйства.

Vostokmedia со ссылкой на краевую администрацию пишет, что максимальный размер гранта предусмотрен для тех, кто собирается развивать животноводческое хозяйство. Для тех, кто только планирует создать ферму, предусмотрена выплата в пределах 3 млн рублей.

Региональный министр сельского хозяйства Андрей Бронц отметил, что на господдержку могут рассчитывать не только крупные предприятия, но и небольшие фермерские хозяйства, обеспечивающие жителей края мясом, овощами и другой сельхозпродукцией.

Ранее сообщалось, что власти Приморского края помогут местным фермерам, занимающимся разведением скота. Решение принято из-за роста цен на корма для животных, на ветеринарные препараты, премиксы и прочие компоненты сельскохозяйственной деятельности. Краевому скотоводству на покупку кормов, необходимых материалов и нового оборудования выделят 515 млн рублей.

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