Лавров оценил предложенный Италией план по решению ситуации на Украине

Россия знает об инициативе Италии по урегулированию ситуации на Украине только из СМИ. Об этом 26 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Господин Луиджи Ди Майо [министр иностранных дел Италии] так активно внедрился в медийное пространство и рекламирует итальянскую инициативу из четырех пунктов. Мы о ней только читали. Мы читали о том, что это инициатива, которая может принести мир долгожданный. ‹...› Нам никто ничего не передавал. Мы можем только ориентироваться на те спекуляции, те описания этой инициативы, которые появляются в СМИ», — сказал Лавров в интервью RT Arabic.

Лавров отметил, что если те предложения, описанные в западных СМИ, соответствуют официальному документу Италии, то это «вызывает чувство сожаления по поводу понимания авторами этой инициативы, происходящего и по поводу знания ими предмета, знания ими истории этого вопроса».

Лавров также прокомментировал одно из предложений плана, приведенного в СМИ. Оно касается Крыма и Донбасса.

«Там идет речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Ну это не могут серьезные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать», — заключил министр.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила от Италии план по урегулированию ситуации на Украине. Она также указала на то, что российская сторона ознакомлена с предложениями Рима по данным из СМИ.

24 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отказе участвовать в «шоу» по урегулированию ситуации на Украине, пишет «Газета.Ru». Он отмечал, что Турция приложила «самые искренние усилия» для установления мира, оказав Украине серьезную и конкретную помощь.

19 мая появилась информация о том, что Италия предложила ООН поэтапный план мирного урегулирования на Украине. Так, по данным газеты La Repubblica, первый этап предложенного плана предусматривает временное прекращение огня. На основании этого могут начаться переговоры, а наблюдать за ситуацией может группа с участием таких стран, как Франция, Германия, Италия, Турция, США, Китай, Канада, Великобритания, Польша и Израиль. Также идет речь об участии ООН и Евросоюза.

Отмечается, что на втором этапе следует начать международные переговоры о статусе Украины, предполагается ее нейтральность при гарантиях безопасности. Данный статус также должен позволять беспрепятственное вхождение в ЕС. Далее при участии международных посредников предлагается обсудить «территориальные споры» России и Украины.

Как предлагает Италия, это полная автономия Крыма и Донбасса при гарантиях прав на языковую и культурную принадлежность, установление полного самоуправления и самостоятельного обеспечения безопасности, но при сохранении территориальной целостности Украины и утверждении границ, признанных международным сообществом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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