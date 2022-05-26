Поголовье сайгаков выросло почти в пять раз в Астраханской области

Численность сайгаков увеличилась с 2,5 тыс. до 12 тыс. особей на территории природного заказника «Степной» в Астраханской области за девять лет. Над увеличением популяции работают власти страны и региона, научные сообщества и природоохранные организации.

25 мая в природу выпустили трехлетнего самца, выращенного в питомнике «Сайгак». По словам и.о. директора питомника Сергея Калашникова, с 2016 года было выпущено шесть самцов с передатчиками в ухе. Изначально специалисты выпускали сайгаков зимой, но со временем от этой практики отказались.

«Животные сильно слабеют после окончания гона, кормовая база в это время бедная, и самцы часто становятся добычей волков. Уже второй год мы выпускаем животных в начале лета», — цитирует Калашникова «Астрахань 24».

Директор заказника Владимир Калмыков отметил, что с 2010 года на территории не регистрируются случаи браконьерства. Инспекторы объезжают заказник три раза в день.

Ранее сообщалось, что численность животных, занесенных в Красную книгу, выросла на территории Липецкой области. По итогам обхода в регионе обнаружили 591 лося, 42 зайца-беляка, 5,1 тыс. косуль европейских, свыше 1,1 тыс. благородных оленей и 478 белок.