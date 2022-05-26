Психолог рассказала о снижении риска сердечных заболеваний с помощью объятий

Риск сердечных заболеваний снижается из-за выделение ряда гормонов во время объятий. Об этом в четверг, 26 мая, заявила психолог, сертифицированный специалист по арт-терапии и МАК Марина Шастова.

«Правильные, долгие объятия способствуют выработке таких важнейших гормонов для нашего здоровья как окситоцин. Он также известен как гормон любви, чрезвычайно полезен для нашего физического и психического самочувствия. Он дает нам чувство спокойствия, удовлетворенности, снижает стресс и укрепляет иммунную систему», — рассказала она Пятому каналу.

Во время объятий выделяется дофамин, который помогает человеку почувствовать эмоциональное спокойствие, а также отвечает за мотивацию. С достаточным количеством дофамина в организме можно зарядиться позитивом и преисполниться тягой к жизни на долгое время, подчеркнула психолог.

Кроме того, по ее словам, при объятиях выделяется гормон хорошего настроения и главный антидепрессант — серотонин. Шастова отметила, что он уменьшает риск сердечных заболеваний, помогает бороться с излишним весом и продлевает жизнь.

Также эксперт рассказала, что при долгих объятиях выделяются эндорфины. Это гормоны радости, которые способны снизить боль и придать ощущение смелости.

18 мая исследователи Рурского университета выяснили, что краткосрочные объятия с возлюбленным помогают женщинам легче переносить стрессовые ситуации. С помощью исследования ученые выяснили, что женщины, которые до стрессового состояния обнимали своего любимого человека, имели более низкий уровень кортизола, чем другие участницы эксперимента. При этом у мужчин никакой реакции на объятия не наблюдалось.

21 января специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Радина рассказала, что объятия способны укрепить иммунитет человека. Кроме того, объятия способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этом также помогает окситоцин, который помогает снизить кровяное давление.