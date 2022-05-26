Количество бюджетных мест увеличили в вузах Якутии

В 2022 году в вузах Якутии открыто 6115 бюджетных мест. Это почти на 1 тыс. мест больше, чем в 2021 году. Школу в этом году заканчивают порядка 8 тыс. выпускников. Таким образом, более 77% могут претендовать на бюджетные места в вузах республики.

Премьер Якутии Андрей Тарасенко после совещания с представителями учебных заведений сказал, что задача властей — открыть новые специальности в вузах и ссузах, создать достаточное количество мест с учетом потребности отраслей экономики. Министр образования и науки республики Ирина Любимова, чьи слова приводит ИА SakhaNews, отметила, что увеличивается количество поступающих на гуманитарные и медицинские специальности.

Что касается среднего профессионального образования, то в этом году в ссузах республики появились новые специальности, среди которых технологии аналитического контроля химических соединений. Всего же в этом учебном году в ссузах предусмотрено более 6,7 тыс. бюджетных мест.

ИА YakutiaMedia уточняет, что заявления от поступающих начнут принимать 20 июня. Выпускники имеют право дистанционно подать документы во все государственные вузы и их филиалы на территории России и отслеживать этапы поступления онлайн.

В Якутии действуют шесть вузов и 42 ссуза.

26 мая в России начался основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Экзамены пройдут во всех регионах нашей страны и в образовательных организациях за рубежом.