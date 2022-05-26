Заммэра Москвы Сергунина рассказала о поддержке предпринимателей в столице 

Московское правительство комплексно поддерживает малые и средние предприятия (МСП), количество которых в городе сегодня превышает 800 тыс., рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Только по линии городского департамента предпринимательства и инновационного развития для самозанятых москвичей, малых и средних предприятий предусмотрено 70 мер поддержки. В первую очередь это гранты, поручительства и льготные кредиты. Вместе с тем предприниматели могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться удобными онлайн-сервисами и получить консультации. К примеру, недавно мы открыли горячую линию по вопросам работы в условиях санкций, на которой бизнесменам рассказывают обо всех актуальных видах помощи», — отметила вице-мэр.

С 23 марта в Москве начался прием заявок на получение грантов для открытия новых точек быстрого питания. Его размер достигает 5 млн рублей.

В апреле правительство Москвы и Корпорация МСП запустили программу льготного кредитования инвестиционных проектов. В мае также стала доступна программа льготного онлайн-кредитования. Средства можно использовать как на инвестиции, так и на пополнение оборотных средств и рефинансирование.

Для столичных предприятий, работающих на условиях отсрочки платежа, предусмотрено факторинговое финансирование. А для предпринимателей, которые намерены развивать дело на собственной площади, запущена бизнес-ипотека. Начинающие бизнесмены, благодаря поддержке города, могут получить кредит с нулевой ставкой на первый год.

Поддержкой технологического бизнеса, в частности, занимается Московский инновационный кластер, предлагающий перечень сервисов и финансовых возможностей для МСП — от кредитования на льготных условиях до гранта на создание и расширение импортозамещающих производств. А продвигать товары и продукты на зарубежных рынках помогает Московский экспортный центр.

Площадкой для коммуникации столичного правительства и бизнес-сообщества является Совет предпринимателей Москвы. Сейчас он активно разрабатывает инициативы по совершенствованию программ поддержки.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.