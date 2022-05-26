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Губернатор Подмосковья допустил возобновление работы завода Mercedes

Губернатор Подмосковья Воробьев допустил возобновление работы завода Mercedes
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Завод Mercedes, находящийся на территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск Подмосковья, может возобновить производство в ближайшей перспективе. Такое мнение выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев 26 марта.

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«Да, есть Mercedes, который остановился позже всех и сейчас в раздумьях — это для нас чувствительная остановка, потому что и 1,5 тыс. и человек, которые там работают, и само предприятие успешное. Будет жаль, если они остановятся надолго, но посмотрим», — заявил Воробьев в эфире радио Sputnik.

Завод Mercedes-Benz в «Есипово» был открыт 3 апреля 2019 года. Инвестиционный контракт на строительство предприятия был подписан губернатором Подмосковья в феврале 2017 года. Возведение предприятия началось в июне того же года.

2 марта немецкая компания Mercedes-Benz сообщила, что приостановит поставки легковых и малотоннажных автомобилей на российский рынок, также прекращается производство машин бренда на заводе в Подмосковье.

Ранее в тот же день поставку своих продуктов на территорию Российской Федерации остановил японский автоконцерн Honda. Его примеру последовала компания Mazda.

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