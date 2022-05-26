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Песков: Россия ждет от Украины принятия требований Москвы

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 26 мая, заявил журналистам, что РФ рассчитывает на принятие Украиной названных российской стороной требований.

ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки. Спецоперация в Донбассе 26 мая
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По его словам, украинские власти должны осознать реальную ситуацию, «которая существует». Он уточнил, что речь идет не о территориальных уступках со стороны Украины.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина до сих пор не ответила на российские предложения от 15 апреля.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой после того, как РФ вернет Украине территории, утраченные с 24 февраля. Тогда заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал заявление украинского президента неконструктивным. Также он отметил, что Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации.

24 мая бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России, и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. При этом он предрек Западу фатальные последствия при игнорировании места России в европейском раскладе сил.

Также Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

22 мая советник украинского лидера Михаил Подоляк заявил, что Киев исключает возможность соглашения о прекращении огня с Россией.

13 мая Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма. Он предложил оставить этот вопрос, если он мешает процессу переговоров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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