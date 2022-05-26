Движение парома возобновили в Волжском после половодья

Работа речного парома возобновилась в городе Волжский Волгоградской области. Переправа была остановлена из-за сильного течения во время половодья.

По данным мэрии, течение образовалось на реке Ахтубе из-за сброса воды. Это спровоцировало избыточное натяжение троса, в связи с чем движение парома было приостановлено 25 апреля. После сокращения сброса власти решили возобновить работу парома с 25 мая. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

В администрации напомнили, что с помощью парома горожане могут добраться до СНТ «Подшипник» и «Строитель».

В Волгограде дачные речные трамваи работают с 8 апреля. Они ездят по маршрутам Волгоград — Островная, Тулака — Сарпинский и Обувная — Сарпинский. Кроме того, с середины апреля работает маршрут Красноармейск — Вязовая Грива.