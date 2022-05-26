Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытые тренировки

Спортсмены 26 мая провели открытые тренировки в преддверии турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Омске 27 мая.

Съемочная группа «Известий» застала боксера из Черногории Дилана Прашовича на беговой дорожке в костюме-сауне. Спортсмен таким образом пытается сбросить лишние килограммы и уложиться в весовую категорию.

«Это костюм-сауна, который помогает мне терять вес, я в нем тренируюсь и теряю лишние килограммы. Поскольку не хватает кислорода, и он немного сдавливает, это доставляет неудобства», — пояснил Прашович.

Его соперник — российский боец Алексей Папин — также не сбавляет обороты. Если он одолеет Прашовича, следующий бой, вероятнее всего, будет за титул чемпиона мира.

«Я думаю, что бой будет яркий, потому что Дилан любит драться. Правда, любит и пообниматься, но я надеюсь, клинча будет минимум и будет больше боя», — сказал Папин.

Самбисты Михаил Мохнаткин и Иван Штырков обещают устроить грандиозное сражение.

«Конечно, в предыдущих боях было видно, что он (Штырков. — Ред) подтянул технику и удар стал не как в начале, пустовато. А он попадает вовремя в нужное время, и тайминг появился, он знает свое дело. Я выиграю, потому что я себя считаю лучшим, как бы это странно ни звучало», — заявил Мохнаткин.

Боец поп-ММА Брюс Хлебников выйдет на ринг против боксера Павла Шульского в шортах с именем дочери Алисы. Девочка будет из Москвы наблюдать за сражением папы в эфире «РЕН ТВ».

24 мая Папин призвал Прашовича меньше обниматься в предстоящем бою. По словам россиянина, его соперник злоупотребляет приемом под названием клинч, когда боец плотно прижимается к оппоненту и обнимает его. При этом он назвал Прашовича хорошим боксером.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.