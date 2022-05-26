Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин указал на ущерб для вводящих санкции против России стран
Политика
В Госдуме объяснили нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
Мир
Шольц отверг принятие на Западе «навязанного мира» на Украине
Экономика
Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Путин отметил быструю адаптацию бизнеса РФ в непростых условиях
Мир
Глава ЛНР сообщил о готовности предоставить льготы инвесторам из России
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Мир
В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»
Мир
Политолог оценил слова главы МИД Великобритании об «умиротворении России»
Мир
Власти Херсонской области назвали долю желающих получить гражданство РФ
Сюжет:

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытые тренировки

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спортсмены 26 мая провели открытые тренировки в преддверии турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Омске 27 мая.

Съемочная группа «Известий» застала боксера из Черногории Дилана Прашовича на беговой дорожке в костюме-сауне. Спортсмен таким образом пытается сбросить лишние килограммы и уложиться в весовую категорию.

«Это костюм-сауна, который помогает мне терять вес, я в нем тренируюсь и теряю лишние килограммы. Поскольку не хватает кислорода, и он немного сдавливает, это доставляет неудобства», — пояснил Прашович.

Отвеченный вызов: Панин и Прашович обещают обойтись без обнимашек
До турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Омске остается три дня

Его соперник — российский боец Алексей Папин — также не сбавляет обороты. Если он одолеет Прашовича, следующий бой, вероятнее всего, будет за титул чемпиона мира.

«Я думаю, что бой будет яркий, потому что Дилан любит драться. Правда, любит и пообниматься, но я надеюсь, клинча будет минимум и будет больше боя», — сказал Папин.

Самбисты Михаил Мохнаткин и Иван Штырков обещают устроить грандиозное сражение.

«Конечно, в предыдущих боях было видно, что он (Штырков. — Ред) подтянул технику и удар стал не как в начале, пустовато. А он попадает вовремя в нужное время, и тайминг появился, он знает свое дело. Я выиграю, потому что я себя считаю лучшим, как бы это странно ни звучало», — заявил Мохнаткин.

Боец поп-ММА Брюс Хлебников выйдет на ринг против боксера Павла Шульского в шортах с именем дочери Алисы. Девочка будет из Москвы наблюдать за сражением папы в эфире «РЕН ТВ».

24 мая Папин призвал Прашовича меньше обниматься в предстоящем бою. По словам россиянина, его соперник злоупотребляет приемом под названием клинч, когда боец плотно прижимается к оппоненту и обнимает его. При этом он назвал Прашовича хорошим боксером.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Папин VS Прашович» пройдет 27 мая в Омске. Телеканал «РЕН ТВ» покажет турнир в прямом эфире в 22:00 мск и 01:00 по омскому времени. Специальным гостем вечера станет музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022