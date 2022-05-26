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Журналисты «Известий» засняли обстрел у Золотого в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Съемочная группа телеканала «Известия» в четверг, 26 мая, засняла момент обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) дороги рядом с населенным пунктом Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Военный корреспондент канала «Известия» Денис Кулага показал, что снаряды взрываются в непосредственной близости от места передвижения российской техники.

Ранее в этот же день военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал «Известиям», что занятие военными ВС РФ сразу нескольких населенных пунктов за день показывает нарастающие проблемы у украинской армии. У них есть слабые места в обороне в районе наступления под Бахмутом. В настоящий момент, по словам эксперта, союзным силам удалось выйти к трассе Бахмут — Лисичанск и даже, по некоторым сведениям, перейти через нее.

23 мая Денис Кулага показал кадры, которые доказывают, что въезд в Золотое уже занят российскими подразделениями. ВС РФ выбили украинских военнослужащих из крупного опорного пункта, что также демонстрирует успехи.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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