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Прокуратура начала проверку после возгорания на подстанции НЛМК

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Прокуратура Левобережного района Липецка начала проверку после пожара на подстанции на территории ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на надзорное ведомство.

Проверка проводится совместно с региональным управлением МЧС. Сотрудники ведомств сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования по их устранению и наказанию виновных, пишет LipetskMedia.

Однако в самом НЛМК информацию о пожаре опровергли.

«25 мая около 18:00 на территории агломерационного цеха НЛМК произошло короткое замыкание в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции с образованием задымления. Источник задымления оперативно локализован. Причины произошедшего уточняются», — заявили в компании.

Как уточняет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате короткого замыкания в отделении подачи шихты, дробления и сортировки материалов были повреждены 30 м кабеля.

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