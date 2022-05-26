Прокуратура начала проверку после возгорания на подстанции НЛМК

Прокуратура Левобережного района Липецка начала проверку после пожара на подстанции на территории ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК). Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на надзорное ведомство.

Проверка проводится совместно с региональным управлением МЧС. Сотрудники ведомств сейчас устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования по их устранению и наказанию виновных, пишет LipetskMedia.

Однако в самом НЛМК информацию о пожаре опровергли.

«25 мая около 18:00 на территории агломерационного цеха НЛМК произошло короткое замыкание в отдельно стоящем здании трансформаторной подстанции с образованием задымления. Источник задымления оперативно локализован. Причины произошедшего уточняются», — заявили в компании.

Как уточняет GOROD48 со ссылкой на пресс-службу МЧС, в результате короткого замыкания в отделении подачи шихты, дробления и сортировки материалов были повреждены 30 м кабеля.