В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»

Швеции и Финляндии после заявки на вступление в НАТО нужно быть готовыми «ходить строем». Об этом глава департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец заявил в четверг, 26 мая.

По словам дипломата, приняв решение о вступлении в Североатлантический альянс, эти два государства попрощались со своим суверенитетом.

«Заявка Финляндии и Швеции на присоединение к альянсу — это расписка в вассальной зависимости от США», — подчеркнул Кобринец в интервью Lenta.Ru.

Он призвал «прифронтовые государства» обратить внимание на то, что они первыми станут жертвами в случае жесткой конфронтации НАТО с Россией. Также дипломат высказал мнение, что США безразлично, какие экономические и политико-военные издержки эти страны могут понести при подобном сценарии.

Ранее, 24 мая, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия воспримет расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции в качестве угрозы и будет обязана отреагировать, сообщается на сайте kp.ru. Он добавил, руководство Соединенных Штатов не интересует воля других народов, хотя многие граждане этих стран понимают, на какую авантюру их толкают.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.