Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил об ущербе для вводящих санкции против России стран
Политика
В Госдуме объяснили нежелание стран НАТО поставлять Украине ряд вооружений
Мир
Шольц отверг принятие на Западе «навязанного мира» на Украине
Экономика
Набиуллина заявила о времени стратегических решений для экономики России
Мир
Лукашенко назвал истинные цели НАТО у границ Белоруссии
Экономика
Импортеры вина изучат возможность оплачивать напитки криптовалютой
Мир
Глава ЛНР сообщил о готовности предоставить льготы инвесторам из России
Мир
Путин высказался о заморозке активов России западными странами
Экономика
Минтранс отказался от идеи ввести новый авиасбор с пассажиров
Мир
Турчак предложил создать особую экономическую зону в Донбассе
Мир
Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24
Сюжет:

В МИД РФ призвали Швецию и Финляндию готовиться «ходить строем»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швеции и Финляндии после заявки на вступление в НАТО нужно быть готовыми «ходить строем». Об этом глава департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец заявил в четверг, 26 мая.

Чужое море: как вступление Швеции и Финляндии в НАТО повлияет на безопасность России
Сами эти страны мало выиграют от своего решения

По словам дипломата, приняв решение о вступлении в Североатлантический альянс, эти два государства попрощались со своим суверенитетом.

«Заявка Финляндии и Швеции на присоединение к альянсу — это расписка в вассальной зависимости от США», — подчеркнул Кобринец в интервью Lenta.Ru.

Он призвал «прифронтовые государства» обратить внимание на то, что они первыми станут жертвами в случае жесткой конфронтации НАТО с Россией. Также дипломат высказал мнение, что США безразлично, какие экономические и политико-военные издержки эти страны могут понести при подобном сценарии.

Ранее, 24 мая, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия воспримет расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции в качестве угрозы и будет обязана отреагировать, сообщается на сайте kp.ru. Он добавил, руководство Соединенных Штатов не интересует воля других народов, хотя многие граждане этих стран понимают, на какую авантюру их толкают.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022