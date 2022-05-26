Один человек пострадал при обстреле района в Курской области

Один человек пострадал при обстреле приграничного с Украиной района Курской области. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По уточненной информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла. Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в четверг губернатор Курской области заявлял о хлопках в одном из районов региона. Отмечается, что атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа.

В Курской области и других регионах, граничащих с Украиной, продолжает действовать желтый уровень террористической опасности. Его продлевают с 11 апреля.

Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам. Так, 23 мая российские силы противовоздушной обороны предотвратили провокацию со стороны украинских войск в Рыльском районе региона.

21 мая Старовойт рассказал об обстреле приграничных сел в регионе со стороны Украины. Пострадавших не было.