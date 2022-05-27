ПО всей видимости

Уход с российского рынка ряда ведущих зарубежных вендоров софта и ИТ-оборудования привел к недостатку решений в сфере процессов цифровизации бизнеса. Особенность сложившейся ситуации в том, что прямых аналогов по функционалу и производительности в арсенале российских вендоров для некоторых направлений просто нет. А замещать образовавшуюся лакуну нужно уже сейчас. Впрочем, даже из такой ситуации есть выход.

Распространено мнение, что в миграции с зарубежного софта на российский нет ничего сложного и страшного: «У нас в стране прекрасные программисты, практически всё свое уже создано. А всё недостающее мы быстро разработаем и начнем внедрять». Увы, несмотря на очевидные успехи отечественных разработчиков, не всё так просто. Действительно, мы можем делать софт мирового уровня, и тому масса примеров. Однако одного умения мало. Особенность западных корпоративных программных решений — в высоком уровне настройки под конкретные отраслевые бизнес-процессы.

Существуют ИТ-решения, которые годами и даже десятилетиями развивались под конкретную специфику задач, скажем, в крупных компаниях или холдингах. Архитектура бизнес-процессов и сопровождающих их ИТ-систем выстроена уникальным образом. В таких случаях не стоит говорить, что всё решится простым переходом с SAP на 1С (производители программных решений) — это вряд ли возможно. И дело не в том, что один продукт хуже или лучше другого. Просто в сегменте корпоративных приложений простых решений не существует — нет таблицы соответствий функционала SAP и 1С, по которой можно свериться с потребностями компании и подобрать необходимые модули для покрытия нужного функционала.

Все проекты перехода на российский софт сегодня — одна большая сумеречная зона, выйти из которой можно только аудитом процессов, структуры и задач компании, а также подборкой индивидуального ИТ-решения. Бизнесу нужно расстаться с иллюзией — никакого бесшовного перехода с SAP и Oracle (ПО) на отечественные «аналоги» не существует. Это очень большая работа, где в каждой ситуации создают решения под конкретного потребителя. Всем, кто решился на переход, предстоит пройти через полноценное внедрение новой системы.

Всё это, конечно, серьезный шок для бизнеса. Не все понимают, как нужно действовать в сложившейся ситуации. Распознать оптимальные пути и паттерны действий непросто. С одной стороны, менять ИТ-системы необходимо, с другой — непонятно, с чего начать, в каком объеме, на какие средства и где взять исполнителей такого проекта. У интеграторов также нет готового решения «из коробки», как нет его и у вендоров софта. Им тоже нужно садиться и думать, как обеспечить массовую переквалификацию специалистов по SAP и Oracle на 1С. И делается это не за год и не за два — мало просто переучить консультантов, им нужен опыт работы на реальных проектах. Вчерашний студент не сможет приносить практическую пользу сразу же после начала работы.

У бизнеса сейчас есть соблазн «залечь на дно», переждать, вдруг вендоры вернутся: «Худо-бедно всё работает, уход поставщика ПО на текущих процессах не отразился — как-нибудь переживем». Это огромная ошибка. Подобная пассивность приведет к тому, что ограниченный на рынке ресурс интеграторов быстро исчерпается, доступных команд на всех просто не хватит. Так или иначе трансформировать ИТ-ландшафт придется, откладывать это сейчас — значит переплачивать и тратить больше времени в будущем.

Еще один момент: в нынешних условиях лучше реализовывать изменения не в масштабах всей компании единовременно, а через пошаговое движение и трансформацию избранных участков ИТ-систем. Бизнесу нужно научиться выделять такие критические области в структуре и бросать все доступные ресурсы на их трансформацию. Прогресс в невысоком темпе лучше, чем постоянный перенос трансформации на лучшие времена или ставка на один большой проект, который изменит сразу и всё.

Кроме того, у отечественных вендоров можно отметить выраженную «заточенность» продуктов под российские реалии, глубокое понимание нюансов и деталей, которых нет у западных. Поэтому по многим задачам можно отметить скорее отставание функционала иностранных решений от российских, а не наоборот. Так что это большой вопрос, кто кому в сложившейся рыночной конъюнктуре является альтернативой. Можно отметить и более высокую безопасность отечественных решений с точки зрения сценариев возможного отключения от поддержки и обновлений, встраивания различных бэкдоров и так далее.

В современных условиях эти преимущества уравновешивают любые недочеты по функционалу, интерфейсу и другим моментам эксплуатационного характера. К тому же всегда существует возможность доработки решений. Например, одна из примет волатильных времен — корректировки законодательства. Обновлять корпоративный софт с учетом апдейтов нормативно-правовой базы гораздо проще российским вендорам ПО, а не зарубежным коллегам.

Не стоит забывать о роли инициативы бизнес-сообщества. Только сами компании обладают точным пониманием своих потребностей в ИТ-сфере в привязке к процессам, законодательству и регулированию. Соответственно, им следует научиться грамотно обобщать свои запросы, чтобы в дальнейшем транслировать их разработчикам и интеграторам. Чем быстрее отраслевые сообщества начнут это делать, тем быстрее они получат готовые решения типичных проблем и вызовов.

Автор — генеральный директор компании «Эдит Про»

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