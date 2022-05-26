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Банк России снизил ключевую ставку до 11% годовых, чтобы поддержать спрос

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Банк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 11% годовых. Об этом в четверг, 26 мая, сообщается на сайте регулятора.

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В Центробанке отметили, что инфляция в России замедляется быстрее, чем прогнозировалось, риски для финансовой стабильности также снизились.

Более того за неделю с 14 по 20 мая в стране впервые за девять месяцев была зафиксирована дефляция — потребительские цены на товары и услуги в среднем снизились на 0,02%.

В релизе регулятора приводился прогноз относительно среднего значения ключевой ставки за 2022 год — она может составить 12,5–14%.

29 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 17 до 14% годовых. Тогда регулятор отметил, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения.

11 апреля Центробанк также снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых. Регулятор объяснил это тем, что, несмотря на сохранение рисков для финансовой стабильности, нарастать они перестали, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

До этого, в конце февраля, Центробанк на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке наоборот, поднял базовую ставку до 20% годовых. Тогда повышение ставки ЦБ объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения.

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