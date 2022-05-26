В ЦОДД объяснили штрафы за телефон у пассажира в праворульных машинах

Штрафы, которые ошибочно приходят водителям праворульных автомобилей, легко отменить. Об этом Autonews.ru рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) в четверг, 26 мая.

Водители праворульных авто сообщали ранее, что им приходят штрафы за использование телефонов пассажирами слева.

В ЦОДД объяснили, что совершенствуют нейросеть. Также отметили, что штрафы, которые пришли по ошибке отменить легко.

В пресс-службе ведомства в ответ на запрос, в Москве езду с непристегнутым ремнем безопасности и использование телефона за рулем фиксируют уже 450 дорожных камер.

«В случае с праворульными автомобилями, мы совершенствуем технологию и постоянно обучаем нейросеть распознавать разные модели автомобилей», — сообщили в ЦОДД.

В пресс-службе подчеркнули, что данные с камер в первую очередь обрабатывает нейросеть, которая умеет отличать руки, руль, мобильное устройство, ремень безопасности. Она умеет распознавать признак нарушения по заданным алгоритмам.

29 марта руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал о том, почему важно пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле. Он отметил, что ежегодно в мире в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) погибают 1,3 млн человек. При этом многих из них мог спасти ремень безопасности.

17 февраля Александр Шумский напомнил водителям о необходимости своевременно оплачивать штрафы за нарушения ПДД.