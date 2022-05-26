Четыре подростка отравились парами бензина в Нижегородской области

Один подросток погиб и трое испытывали недомогание из-за отравления парами бензина в Нижегородской области. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

По данным правоохранительных органов, 15-летний подросток в компании друзей 25 мая находился в парке на улице Советской в городе Горбатов. Мальчику стало плохо, о чем сверстники сообщили родителям. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Об этом сообщает ИА «НьюсНН». Позже остальные подростки жаловались на недомогание, они также были доставлены в больницу.

По предварительным данным, причиной трагедии стало отравление парами бензина. Семья погибшего подростка не состоит на профилактическом учете. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В начале мая 17-летний подросток и его 19-летняя сестра отравились угарным газом в Волгограде. В квартире была включена газовая колонка.