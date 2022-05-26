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В Госдуме назвали завуалированным грабежом заморозку ЕС активов ЦБ на €23 млрд

Депутат Белик — о заморозке ЕС €23 млрд активов ЦБ РФ: действия стран Запада — это завуалированный грабеж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Действия стран Запада — это грабеж, который завуалирован под экономическое давление на РФ. Об этом в четверг, 26 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя заморозку ЕС активов Банка России.

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«Действия западных стран — это грабеж, завуалированный под экономическое давление, которое коллективный Запад оправдывает попыткой воздействовать на Россию из-за спецоперации по защите Донбасса. На фоне спецоперации США и их союзники, по сути, занимаются противоправными действиями, замораживая активы России», — подчеркнул он.

Накануне еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны Европейского союза смогли заморозить активы Банка России на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

24 мая минфин США сообщил, что решил не продлевать лицензию, позволяющую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Ее действие закончилось 25 мая в 07:01 мск. Лицензия OFAC разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Центробанка.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин указал на то, что отказ американского минфина продлевать лицензию формально не является дефолтом, поскольку Россия располагает ресурсами для оплаты своих обязательств.

23 марта российский лидер Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

С конца февраля на Западе начали блокировку российских валютных счетов. Всего заморожено около $300 млрд, это чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что за отсутствием альтернативы госдолг станет обслуживаться в рублях.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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