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Путин указал на ущерб для вводящих санкции против России стран

Путин: страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе. Об этом 26 мая заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

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«Какими бы устойчивыми не были экономики тех стран, которые проводят такую недальновидную политику, сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что наша позиция является правильной и обоснованной. Даже посмотреть если на макроэкономические показатели. В этих развитых экономиках за 40 лет не было такой инфляции, безработица растет, цепочки рвутся, глобальные кризисы усиливаются. И в таких чувствительных сферах, как, скажем, продовольствие, это не шутки, это серьезные вещи, которые отражаются на всей системе экономических и политических отношений», — отметил он.

24 мая глава государства заявил, что в новых условиях российская экономика будет открытой. Он указал на то, что страна расширит сотрудничество с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

23 мая Путин отметил, что несмотря на санкции, российская экономика выдерживает удар достойно. Он обратил внимание на то, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

В тот же день министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что санкции Запада, направленные против России, парализовали мировую экономику. Последствия антироссийских рестрикций уже нанесли вред бедным странам и будут в дальнейшем ухудшать ситуацию в мире, отметил он.

12 мая Путин также указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.

До этого, 4 мая, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин заявил в интервью «Известиям», что антироссийские санкции поставили Европу на колени. Он подчеркнул, что Запад с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, но на деле антироссийские рестрикции ставят на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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