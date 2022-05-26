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Женщина нашла мешок патронов в новом доме в Белогорске

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Жительница Белогорска Амурской области нашла в своем доме мешок с патронами. В полицию она передала около 1 тыс. единиц боеприпасов.

Амурская служба новостей пишет, что женщина нашла патроны в одной из надворных построек своего недавно приобретенного частного дома. Сотрудники полиции изъяли 937 единиц боеприпасов калибра 7,62 мм. Сейчас они находятся на исследовании у экспертов-криминалистов.

Правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято решение о выплате нашедшей патроны материального вознаграждения за добровольную выдачу боеприпасов.

ИА PriamurMedia уточняет, что в зависимости от категории денежное вознаграждение за единицу оружия варьируется от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей. В случае добровольной сдачи предметов вооружения лица освобождаются от уголовной ответственности за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия.

С 1 января 2021 года в Амурской области установлены выплаты за сдачу оружия, хранящегося на законных основаниях. Сохранены и увеличены суммы выплат за сдачу предметов вооружения, которые хранятся на незаконных основаниях. Также появились выплаты за сдачу оружия, не пригодного для использования по прямому назначению.

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