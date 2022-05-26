После гибели 22-летнего солиста «Кремлевского балета» возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено после гибели 22-летнего главного солиста «Кремлевский балета» Анатолия Сои.

По данным «Известий», дело возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«Это стало необходимо, после того как 24 мая в больнице скончался второй потерпевший, и жертв, таким образом, стало уже две», — сообщил «Известиям» источник.

О смерти артиста коллеги сообщили на странице Государственного Кремлевского дворца в социальной сети днем ранее. Друг погибшего Даниил Кудрявцев пояснил, что артист балета умер от отравления бытовым газом.

По данным «Известий», ЧП произошло 20 мая в одной из квартир дома на улице Кубанской в Москве, в которой молодой человек находился вместе со своей сестрой Марией Ингрид Мюлляринен. 22-летняя девушка умерла на месте происшествия. За жизнь брата врачи боролись несколько дней, однако 24 мая он скончался в реанимации НИИ им. Н.В. Склифосовского.