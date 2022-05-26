Путин указал на отсутствие связи развития евразийской интеграции с ситуацией в мире

Развитие евразийской интеграции не связано с сегодняшней ситуацией и конъюнктурой в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 26 мая.

Как отметил глава государства, выступая на Евразийском экономическом форуме, страны, стремящиеся навредить России санкциями, наносят ущерб сами себе.

«Санкции отражаются на всех, в развитых экономиках такой инфляции не было 40 лет, это не шутки», — указал Путин, выступая на проходящем в Киргизии мероприятии в видеоформате.

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