Пенсионерка погибла под колесами иномарки в Северске

В городе Северске Томской области легковая иномарка сбила пенсионерку на переходе. Женщина скончалась, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла утром 26 мая на улице Ленинградской. По предварительным данным, 41-летний водитель Toyota Camry допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы, от которых скончалась, пишет РИА «Томск».

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Утром 25 мая под Омском водитель маршрутки сбил на дороге 46-летнего мужчину. Пешеход погиб на месте. Правоохранительные органы организовали проверку.