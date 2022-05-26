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Минобороны сообщило об уничтожении центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области

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Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области. Об этом в четверг, 26 мая, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, также были уничтожены 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава и 11 военнослужащих боевого расчета Украины.

ВС РФ уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки. Спецоперация в Донбассе 26 мая
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Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районе Николаевки и Берестового в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Днем ранее Вооруженные силы России уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации ВСУ, в том числе и беспилотников.

24 мая российская авиация уничтожила крупный склад ВСУ в Раздоловке, где хранились снаряды к американским гаубицам М-777.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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