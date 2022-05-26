Власти Уссурийска потратят на озеленение более 10 млн рублей

На клумбах Уссурийска до июня появятся 120 тыс. цветов. Специалисты-озеленители АО УПТС «Роза» начали работы еще 11 мая. Они оформляют многолетними и однолетними растениями кольцевые развязки на дорогах, вертикальные фигуры, мобильные вазоны, парки, скверы и цветники. Всего им предстоит украсить 24 объекта.

Ландшафтный дизайн улиц спроектировали специалисты МКУ «Управление благоустройства». Цветами оформлено уже 11 объектов, а до начала июня предстоит озеленить еще 13 мест.

Городские власти в этом году потратят на озеленение более 10 млн рублей. По традиции город украшают выращенными в теплицах петунией, бегонией, бархатцами, агератумом, крестовником, корейской елью, кедром и сосной. По словам начальника участка АО УПТС «Роза» Натальи Безлюдной, которые приводит ИА UssurMedia, к уссурийской погоде надо приспособиться, а эти цветы уже акклиматизировались, переносят небольшие заморозки и хорошо вписываются в композицию.

Первыми украсили клумбы у здания цирка, Центрального рынка, Вечного огня. Петунию, агератум, колеус и тагетес высадили на транспортных развязках Агеева — Краснознаменная, Пушкина — Краснознаменная. По подсчетам озеленителей, на эти участки ушло около 3 тыс. цветов. Работы предстоят на участках на въезде в Уссурийск, на центральной площади и у здания администрации.

Осенью, когда период цветения однолетних растений закончится, специалисты-озеленители посадят тюльпаны. В этом году планируется высадить около 19 тыс.