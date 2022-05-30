Второй Международный чемпионат по промышленному строительству пройдет в октябре в Казани

С 5 по 8 октября в Казани состоится второй Международный строительный чемпионат в сфере промышленного строительства, призовой фонд которого составит более 44 млн рублей.

Мероприятие, инициированное Минстроем России и госкорпорацией «Росатом», проводится с целью расширения экономической интеграции России в сфере промышленного строительства, сотрудничества в сферах обмена опытом по разработке проектов и технологий в строительной отрасли с Ираном, странами БРИКС, ЕАЭС, ШОС.

По словам организаторов, предыдущий чемпионат, прошедший в Сочи в 2021 году, стал крайне успешным опытом для всех участников.

Он собрал около 500 профессиональных строителей из России, Казахстана, Республики Беларусь, Египта и Турции. В рамках деловой программы выступило порядка 150 спикеров, было подписано 8 соглашений о партнерстве. Генеральными партнерами чемпионата стали ОАО «Российские железные дороги», ПАО «РусГидро», ООО «СИБУР», Корпорация Акционерной компании «Электросевкавмонтаж», Холдинг «ТИТАН-2», АО «Институт «Оргэнергострой» и Московский кредитный банк.

«Проведенный чемпионат продемонстрировал серьезный потенциал для дальнейшего развития. Сегодня его проведение имеет важное значение в контексте поставленных задач по кадровой трансформации строительной отрасли, повышению производительности труда специалистов и конкурентоспособности организаций строительного комплекса. Также новый Чемпионат сможет стать площадкой для презентации России, как ведущей строительной державы и формирования эффективной производственной кооперации», — сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

В Казани участники чемпионата будут состязаться в 20 индивидуальных и командных номинациях в 3 блоках — промышленное строительство, проектирование промышленных объектов и управление проектом строительства. В этом году добавятся 2 новые номинации: командная номинация «Монтаж стальных и ж/б конструкций» и индивидуальная номинация «Электросварщик ручной сварки». Также впервые будет проведена «Студенческая лига», в которой примут участие студенты профильных строительных вузов России в 16 номинациях.

Отечественные компании могут стать партнерами мероприятия, получив уникальные инструменты по продвижению в строительной отрасли в Российской Федерации и странах-участницах. Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку возможно до 31 августа 2022 года по ссылке.