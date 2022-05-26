Дизайн-код для вывесок и киосков приняли в Орске

В Орске (Оренбургская область) принят дизайн-код, который утверждает правила размещения баннеров и вывесок, а также установки киосков. Об этом сообщает «Урал56.Ру» со ссылкой на решение депутатов городского совета.

Дизайн-код обсуждался на публичных слушаниях в администрации еще в марте. Комиссия по социальной политике горсовета согласовала дизайн-код с поправкой. Депутаты предложили ввести новые правила не ранее 1 января 2023 года. На комиссии по городскому хозяйству, муниципальной собственности и экологии проект согласован не был.

Во время окончательного обсуждения горсовет практически единогласно принял дизайн-код с учетом поправки. Представители прокуратуры в рекомендательном порядке указали, что введение ограничений на использование материалов и технологий при установке нестационарных объектов может привести к коррупции и монополизму.

Ранее сообщалось, что к 185-летию Ялты планируют разработать единый дизайн-код, а также утвердить паспорта домов в центре города. Таким образом Ялте вернут исторический облик.